Estudios con piscina en venta en Condado de Kiambu, Kenia

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Tatu City, Kenia
Estudio 1 habitación
Tatu City, Kenia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$54,800
