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Villas con garaje en venta en Venecia, Italia

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Villa 5 habitaciones en Caorle, Italia
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Villa 5 habitaciones
Caorle, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En las inmediaciones de Caorle, en la zona de Bryan, ofrecemos una villa unifamiliar rodeada…
$523,717
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Venecia, Italia

con Jardín
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Baratos
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