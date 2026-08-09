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Villas en venta en Venecia, Italia

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Villa 5 habitaciones en Caorle, Italia
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Villa 5 habitaciones
Caorle, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En las inmediaciones de Caorle, en la zona de Bryan, ofrecemos una villa unifamiliar rodeada…
$523,717
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa en Venecia, Italia
Villa
Venecia, Italia
Área 1 300 m²
Residencia única con piscina cubierta, un gran parque y un estanque privado - una lujosa fin…
$3,55M
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Parámetros de las propiedades en Venecia, Italia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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