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Propiedades residenciales en venta en Valstrona, Italia

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apartamentos
3
5 propiedades total found
Villa en Verbania, Italia
Villa
Verbania, Italia
Área 560 m²
PL-PR_P03. 400000000000000000000 ( 100.000лагаем Вашеиу вниманию роскошную виллу, площаью 56…
$3,87M
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Villa 6 habitaciones en Mergozzo, Italia
Villa 6 habitaciones
Mergozzo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 570 m²
PL-PR_V05. República de Bulgaria Viallya садомОзеро Маджоре. Ruso de la República de China y…
$2,05M
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Apartamento 5 habitaciones en Bagnella, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Bagnella, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 160 m²
ISM-060417-18. Prestigioso apartamento en la ciudad de Omenya en el lago OrtaOmenja, en el c…
$328,216
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Bagnella, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bagnella, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
ISM-060417-19. Apartamento con vistas al lago en la ciudad de OmenyaEn la zona residencial s…
$275,467
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Apartamento 5 habitaciones en Bagnella, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Bagnella, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 120 m²
ISM-060417-17. Apartamentos con vistas al hermoso lago - OrtaOmenja, en una tranquila zona r…
$293,050
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