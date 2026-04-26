Villas en venta en Údine, Italia

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Villa en Fagagna Feagne, Italia
Villa
Fagagna Feagne, Italia
Área 746 m²
Descripción del objeto Situado entre los pintorescos paisajes montañosos de Faganja, en la …
$2,87M
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