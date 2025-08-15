Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Turín
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Turín, Italia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Sestriere, Italia
Villa
Sestriere, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
La casa se encuentra en Sanya Longa, en el Monte Monti della Luna, en la zona de la estación…
$1,15M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Turín, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir