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Adosados en Venta en Teramo, Italia

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Adosado Adosado 9 habitaciones en Colonnella, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Colonnella, Italia
Habitaciones 9
Área 180 m²
Viviendas individuales en construcción con estructura de madera Posición panorámica con vist…
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Giulianova, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 11
Área 350 m²
Casa unifamiliar con jardín de 1.000 metros cuadrados Dispuestos en dos plantas de 150 metro…
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