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Propiedades residenciales en venta en Scarperia e San Piero, Italia

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1 propiedad total found
Villa 54 habitaciones en Unione Montana dei Comuni del Mugello, Italia
Villa 54 habitaciones
Unione Montana dei Comuni del Mugello, Italia
Habitaciones 54
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 14
Área 1 550 m²
Villa Medicea Lo Sprocco, immersed in the green valley between Sant'Agata and Galliano in th…
$4,49M
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