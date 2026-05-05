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Casas en la montaña en Venta en Sanremo, Italia

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Casa 7 habitaciones en Poggio di Sanremo, Italia
Casa 7 habitaciones
Poggio di Sanremo, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa independiente en Sanremo, en Poggio Sanremo, a 8 km del casino.Ofrecemos a l…
$823,980
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