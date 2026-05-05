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Apartamentos con Terraza en venta en Sanremo, Italia

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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2
¿Quieres comprar un bonito apartamento en Sanremo? Te invitamos a leer nuestra oferta. Ofrec…
$530,555
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Luminoso y tranquilo apartamento en venta en San Remo - 300 m al marEn venta un acogedor apa…
$261,590
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Apartamento 2 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2
Apartamento junto al mar en Sanremo - 200 metros a la playaEn una de las zonas más convenien…
$244,225
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