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Apartamentos en la montaña en venta en Sanremo, Italia

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1 habitación
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4 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2
¿Quieres comprar un bonito apartamento en Sanremo? Te invitamos a leer nuestra oferta. Ofrec…
$530,555
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