Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Sanremo
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Sanremo, Italia

;
1 habitación
5
2 habitaciones
27
3 habitaciones
23
4 habitaciones
9
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
En una tranquila y acogedora zona residencial de San Remo, a solo 10 minutos a pie de la pla…
$280,450
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir