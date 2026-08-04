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Apartamentos con piscina en venta en Salo, Italia

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Apartamento en Salo, Italia
Apartamento
Salo, Italia
Área 85 m²
GH-PV006493-3. Exclusivo apartamento de tres dormitorios con jardínofrece a la venta este en…
$565,000
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 108 m²
GH-LV04815-5C. Apartamentos en un edificio reformado Salo centerSalo, en el centro histórico…
$480,602
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 2 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 104 m²
GH-LV04820-1C. A Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в несколь…
$445,436
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