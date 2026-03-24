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Apartamentos en venta en Rieti, Italia

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Apartamento 4 habitaciones en Poggio Mirteto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Poggio Mirteto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/1
La Sabina is one of the most authentic lands in Central Italy: a landscape of historic villa…
$156,214
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Agencia
International real estate agency Habita
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