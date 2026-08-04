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Villas con piscina en venta en Peschiera del Garda, Italia

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Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00079. Hermosa casa adosada con terraza y piscinaEn la zona de San Benedetto di Lugana,…
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 136 m²
GH-SV00044. Идящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
$468,880
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