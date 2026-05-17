Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Province of Padua
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Province of Padua, Italia

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Arqua Petrarca, Italia
Villa 6 habitaciones
Arqua Petrarca, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 330 m²
OC-100517. Vialla de la región de la región. VernецияВилла недалеко от Венеции, можно сказат…
$1,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Province of Padua, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir