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Locales comerciales en venta en Province of Padua, Italia

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Propiedad comercial 180 m² en Padua, Italia
Propiedad comercial 180 m²
Padua, Italia
Área 180 m²
РО-241019. Rechentorne de la empresa de la industria de la industria de la industria, en la …
$1,11M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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