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Villas en venta en Monza and Brianza, Italia

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2 propiedades total found
Villa 18 habitaciones en Monza, Italia
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Villa 18 habitaciones
Monza, Italia
Habitaciones 18
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Número de plantas 4
Villa privada de lujo en Monza – 600 m2 en una de las zonas más prestigiosasItalia • Monza •…
$2,84M
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Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский, Italiano
Villa 4 habitaciones en Lazzate, Italia
Villa 4 habitaciones
Lazzate, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
OC-1452457. Villa jardínOfrecemos una villa de lujo que consta de dos niveles en un lugar ll…
$914,316
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Parámetros de las propiedades en Monza and Brianza, Italia

con Garaje
Baratos
De lujo
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