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Hoteles en venta en Macerata, Italia

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Hotel 600 m² en Borgo Pintura, Italia
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 16
Área 600 m²
Número de referencia: N663 ( R )Nombre de la propiedad: Casa RotondoUbicación: en el puebloC…
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Hotel 3 000 m² en Porto Recanati, Italia
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 55
Área 3 000 m²
Hotel de 38 habitaciones con dos escaleras de restaurante y 5000 metros cuadrados de zona pa…
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