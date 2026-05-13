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Villas con piscina en venta en Lonato del Garda, Italia

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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 320 m²
GA-V001559. Excelente villa con vistas al lago en Lonato del GardaSituado en un contexto ele…
$2,17M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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