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Apartamentos con piscina en venta en Lonato del Garda, Italia

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2 habitaciones
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3 habitaciones
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV5967. Apartamento de tres dormitorios a dos pasos del paseo marítimoSituado en una pres…
$583,755
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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