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Áticos en Venta Lacio, Italia

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Ático Ático 3 habitaciones en Anzio, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Anzio, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 5/5
En venta un ático único con reparaciones de diseño y una vista del mar en el centro de Anzio…
$1,39M
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