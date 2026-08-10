Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Gattico Veruno
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Gattico Veruno, Italia

;
2 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Veruno, Italia
Villa 6 habitaciones
Veruno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
PO-080617. Villa Rustico en la zona del lago MaggioreVilla / rústico en venta en la zona del…
$1,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Veruno, Italia
Villa 4 habitaciones
Veruno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
PO-10. Villa en Italia en el lago de Mallorca Una casa independiente en 3 niveles, en la pri…
$609,544
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gattico Veruno, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir