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Villas en venta en Forli Cesena, Italia

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Villa en Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italia
Villa
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,89M
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Villa 9 habitaciones en Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italia
Villa 9 habitaciones
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
Número de plantas 3
En la altura panorámica, en la zona del centro de vacaciones de Castrocaro Terme, la provinc…
$5,50M
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Parámetros de las propiedades en Forli Cesena, Italia

con Garaje
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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