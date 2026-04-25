Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Follo
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Follo, Italia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en La Serra, Italia
Villa 6 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 240 m²
SIR-150515-2. Villa con jardín en la ciudad de Lerici Un jardín mediterráneo de más de 7000 …
$8,21M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Follo, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir