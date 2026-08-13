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Propiedades residenciales en venta en Foggia, Italia

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1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Chieuti, Italia
Villa 7 habitaciones
Chieuti, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
En una de las zonas más encantadoras de Sirmione, a 100 metros de la playa de Bremen y del p…
$618,596
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