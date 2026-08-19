Villas en venta en Fermo, Italia

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Villa 6 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Villa 6 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 10 200 m²
BG-ABIV5401U Antigua villa en Porto San ElpidioVilla de 1780 en Porto San Elpidio, a 8 km de…
$2,58M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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