Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Fermo
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Fermo, Italia

;
bienes raíces comerciales
7
Hotel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Hotel 550 m² en Lapedona, Italia
Hotel 550 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 16
Área 550 m²
El edificio está en tres niveles por unos 550 metros cuadrados con apartamentos, bodegas de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 700 m² en Lapedona, Italia
Hotel 700 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 23
Área 700 m²
Casa de campo con vistas al mar en dos niveles para más de 700 m2. Restaurante zona de cocin…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir