Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Fermo
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Fermo, Italia

;
7 propiedades total found
Hotel 550 m² en Lapedona, Italia
Hotel 550 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 16
Área 550 m²
El edificio está en tres niveles por unos 550 metros cuadrados con apartamentos, bodegas de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 000 m² en Montappone, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Montappone, Italia
Habitaciones 23
Área 1 000 m²
Vivienda unifamiliar parcialmente inacabada en varios niveles por más de 1.000 m2. En la pla…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 700 m² en Lapedona, Italia
Hotel 700 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 23
Área 700 m²
Casa de campo con vistas al mar en dos niveles para más de 700 m2. Restaurante zona de cocin…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 140 m² en Massa Fermana, Italia
Propiedad comercial 140 m²
Massa Fermana, Italia
Habitaciones 8
Área 140 m²
Número de referencia: N578Nombre de la propiedad: Casa Tibu IIUbicación: en el paísCiudad / …
$58,131
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 200 m² en Monte Vidon Corrado, Italia
Propiedad comercial 200 m²
Monte Vidon Corrado, Italia
Área 200 m²
Recientemente construido almacén artesanal con H=6 m en una estructura prefabricada. Superfi…
$232,525
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 600 m² en Montappone, Italia
Propiedad comercial 600 m²
Montappone, Italia
Habitaciones 21
Área 600 m²
Gran granja en renovación (fondos del terremoto) con la construcción de 5 nuevos apartamento…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Propiedad comercial 140 m² en Monte Vidon Corrado, Italia
Propiedad comercial 140 m²
Monte Vidon Corrado, Italia
Área 140 m²
Vivienda en las afueras de la plaza del pueblo de 82 metros cuadrados (posibilidad de compra…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir