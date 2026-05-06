Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Comunita della Val di Non
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Comunita della Val di Non, Italia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 10 habitaciones en Malosco, Italia
UP UP
Casa 10 habitaciones
Malosco, Italia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 615 m²
Número de plantas 4
Ubicado en la tranquilidad de Val di Non, esta auténtica casa de montaña se presenta como un…
$921,727
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Comunita della Val di Non, Italia

con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir