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Villas con piscina en venta en Chieti, Italia

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Villa en Colledimezzo, Italia
Villa
Colledimezzo, Italia
Área 430 m²
ARH-180220-3. Villa en construcción en ColledimezzoPrecio reducido a 180.000 eurosSe requier…
$210,996
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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