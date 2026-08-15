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Locales comerciales en venta en Chieti, Italia

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Hotel en Giuliano Teatino, Italia
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$3,11M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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Propiedad comercial 600 m² en Sambuceto, Italia
Propiedad comercial 600 m²
Sambuceto, Italia
Área 600 m²
Casa unifamiliar en una posición panorámica en las afueras. Planta baja con garaje doble. Pr…
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