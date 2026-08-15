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Propiedades residenciales en venta en Chieti, Italia

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casas independientes
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5 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Colledimezzo, Italia
Villa 4 habitaciones
Colledimezzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
IT-060718-4. Villa en venta en el lago de Bomba con una gran parcela de tierraAbruzzo Colled…
$257,884
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Villa 4 habitaciones en Francavilla al Mare, Italia
Villa 4 habitaciones
Francavilla al Mare, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
RO-171016. Hermosa Villa Alexandra en el corazón de ItaliaOferta única en el mercado inmobil…
$1,99M
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Villa 6 habitaciones en Colledimezzo, Italia
Villa 6 habitaciones
Colledimezzo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 617 m²
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
$117,220
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Casa en San Vito Chietino, Italia
Casa
San Vito Chietino, Italia
Área 6 000 m²
Casa para restaurar situada en el centro histórico consta de cuatro pisos por 50 metros cuad…
Precio en demanda
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Villa en Colledimezzo, Italia
Villa
Colledimezzo, Italia
Área 430 m²
ARH-180220-3. Villa en construcción en ColledimezzoPrecio reducido a 180.000 eurosSe requier…
$210,996
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Parámetros de las propiedades en Chieti, Italia

con Piscina
Baratos
De lujo
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