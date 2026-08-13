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Villas en venta en Caltanissetta, Italia

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Villa 3 habitaciones en Santa Caterina Villarmosa, Italia
Villa 3 habitaciones
Santa Caterina Villarmosa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 140 m²
BS-150-19. Villa panorámica con acceso privado al marHabitación: 4Superficie total: 140 Mq.S…
$339,938
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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