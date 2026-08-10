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Propiedades residenciales en venta en Brenzone sul Garda, Italia

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Magugnano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Magugnano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
GH-SB304-2. Pana de la República de China, ванной комнаты с окном, трех балконов. Brandy de…
$468,880
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Porto, Italia
Villa 5 habitaciones
Porto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
$569,328
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