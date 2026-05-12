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Áticos en la montaña en Venta Bordighera, Italia

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Ático Ático 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta un apartamento exclusivo en la pl…
$926,016
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