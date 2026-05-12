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Apartamentos con Terraza en venta en Bordighera, Italia

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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta tres apartamentos exclusivos. Sit…
$804,348
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