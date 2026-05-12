Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Bordighera
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Bordighera, Italia

;
1 habitación
3
2 habitaciones
20
3 habitaciones
10
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta tres apartamentos exclusivos. Sit…
$804,348
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta un apartamento exclusivo. Situado…
$521,486
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Ático Ático 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta un apartamento exclusivo en la pl…
$926,016
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir