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Propiedades residenciales en venta en Basilicata, Italia

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1 propiedad total found
Castillo 30 habitaciones en Ferrandina, Italia
Castillo 30 habitaciones
Ferrandina, Italia
Habitaciones 30
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 10
Área 9 000 m²
Número de plantas 5
Maravillosa Villa con vistas panorámicas al campo, con 7 dormitorios y 10 baños. Proyecto de…
$3,26M
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