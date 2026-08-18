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Locales comerciales en venta en Ascoli Piceno, Italia

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 900 m² en Acquasanta Terme, Italia
Propiedad comercial 900 m²
Acquasanta Terme, Italia
Habitaciones 34
Área 900 m²
Número de referencia: N1008Nombre de la propiedad: Casa PeregrinoUbicación: en el puebloCiud…
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Propiedad comercial 10 000 m² en San Benedetto del Tronto, Italia
Propiedad comercial 10 000 m²
San Benedetto del Tronto, Italia
Área 10 000 m²
Casa rural con vistas al mar para renovar en dos niveles más ático 190 metros cuadrados prim…
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