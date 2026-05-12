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Apartamentos de varios niveles en venta en Tel Aviv, Israel

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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Piso 6/7
Venta en Tel Aviv.Triplex en la línea uno junto al mar. Con preciosas vistas al mar.7 planta…
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