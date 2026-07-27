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Casas de campo en venta en Subdistrito de Tel Aviv, Israel

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Casa de campo 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 240 m²
Casa en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Ajami en Jaffa, cerca del restaurante Hazaken V…
$3,28M
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