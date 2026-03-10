Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Distrito de Tel-Aviv
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Distrito de Tel-Aviv, Israel

Casa de campo Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa de campo 8 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Casa de campo 8 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 8
Área 382 m²
Ramat gan. Distrito residencial. Casa reformada con 7 habitaciones con mamá unidad ET separa…
$2,98M
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Casa de campo 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 126 m²
Este encantador adosado situado en el casco antiguo de Jaffa es una verdadera joya, que ofre…
$1,63M
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Casa de campo 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 213 m²
Esta excepcional propiedad es una mezcla única de historia, lujo y diseño cultural. Ubicado …
$4,00M
Dejar una solicitud
OneOne
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Distrito de Tel-Aviv, Israel

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir