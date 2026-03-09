Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Safed Subdistrict
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Safed Subdistrict, Israel

1 propiedad total found
Apartamento 10 habitaciones en Rosh Pina, Israel
Apartamento 10 habitaciones
Rosh Pina, Israel
Habitaciones 10
Área 978 m²
Villa Tehila es un hotel boutique galo distintivo y totalmente operativo, situado en el cora…
$7,84M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Safed Subdistrict, Israel

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir