  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Subdistrito de Ramla
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Subdistrito de Ramla, Israel

1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Lod, Israel
Villa 6 habitaciones
Lod, Israel
Habitaciones 6
Área 170 m²
Triplex Excepcional Nuevo Distrito nueve religiosos
$867,981
Parámetros de las propiedades en Subdistrito de Ramla, Israel

