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Apartamentos con Jardín en venta en Ramat HaSharon, Israel

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Apartamento 2 habitaciones en Ramat HaSharon, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Ramat HaSharon, Israel
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
2 different duplex garden apartments available in a gorgeous, new luxury project for sale in…
$2,28M
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