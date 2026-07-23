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Propiedades residenciales en venta en Ofakim, Israel

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ofakim, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ofakim, Israel
Habitaciones 3
Área 82 m²
Un gran proyecto con enorme potencial
$464,340
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