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Villas en venta en Distrito Norte, Israel

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Villa 7 habitaciones en Tiberíades, Israel
Villa 7 habitaciones
Tiberíades, Israel
Habitaciones 7
Área 250 m²
Detalles de la propiedad: Situado en Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), esta propiedad únic…
$11,21M
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