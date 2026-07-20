  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Kadima
  4. Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Kadima, Israel
de
$2,30M
20/7/26
$2,30M
31/5/26
$7,00M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 36904
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Kadima
  • Dirección
    Rothschild

Localización en el mapa

Kadima, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Barrio residencial Avec balcon calme proche de basel A ne pas manquer bien agence lumineux spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$7,872
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,14M
Está viendo
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$2,30M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Mostrar todo Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalón, Israel
de
$606,800
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,57M
En el distrito de Beit Hakerem (Yefe Nof), vivienda excepcional sólo 6 apartamentos, grandes 6.5 habitaciones individuales arriba, 4 exposiciones, con un gran salón-comedor-balcón; ascensor directamente sirviendo la habitación principal, suite principal, accesibilidad completa, mamada y esta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$1,33M
Apartamento situado en una zona muy solicitada en Kfar Saba Yerouka. En un edificio boutique de 4 plantas a 2 minutos de Raanana, Canyon Ha Yerouka y todas las comodidades. Muy bonita superficie de 135 m2 red [179 m2 arnona]. Gran salón con vistas a un mirpeset de 26 m2. Disfrutamos del sol …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir