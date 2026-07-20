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Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Kadima, Israel
de
$2,23M
20/7/26
$2,23M
31/5/26
$6,80M
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11
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ID: 36901
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
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    Kadima
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Kadima, Israel
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